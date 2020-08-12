РИАМО - 12 авг. Туристский проект «Город открытий» провел интерактивную программу для добровольцев центра «Мосволонтер», для которых организовали различные воркшопы и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего участниками программы с 1 по 8 августа стали 250 человек.

«Все желающие смогли освоить образовательные программы по трекам «Энергетика», «Экология», «Транспорт и космос», «Креативные индустрии», «Гуманитарные технологии», — отмечается в материале.

Кроме того, у волонтеров была возможность посетить музей магистрального транспорта газа «Газпрома», киностудию «Союзмультфильм» и другие городские площадки.

Важным элементом образовательной программы стали специальные тренинги, которые участники выбрали в соответствии с индивидуальным карьерным профилем. Волонтеры узнали о секретах профессиональной и личностной мотивации, а также сформулировали для себя цели и шаги для их реализации.