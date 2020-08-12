РИАМО - 12 авг. Сотрудники полиции задержали 24-летнего уроженца Челябинской области, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу магазина в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая осколком разбитой бутылки, потребовал отдать ему все деньги из кассы. После того, как налетчик получил деньги, он сбежал.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия», — говорится в сообщении.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.