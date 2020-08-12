РИАМО - 12 авг. Объем вкладов граждан в столичные банки по состоянию на 1 июля вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 11,2 триллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во втором квартале этого года объем средств на депозитах граждан снизился на 1,7% по сравнению с первым кварталом. В июне, когда большинство ограничений в столице сняли и экономика начала активно восстанавливаться, мы увидели возобновление роста вкладов», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что доля накоплений жителей столицы в общей сумме вкладов и депозитов населения РФ в банковской системе составляет свыше 35%.

По состоянию на 1 апреля в столичных банках зарегистрировано 534,7 миллиона счетов, а средний размер застрахованного вклада составляет 50,8 тысяч рублей.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что в июне также увеличилось потребление различных услуг и товаров.

«Оборот кафе и ресторанов Москвы с момента отмены самоизоляции и режима пропусков вырос почти втрое, средний чек — более чем на 26%», — пояснил Пуртов.

По его словам, горожане не только вернулись к традиционным способам сохранения сбережений, но и также возвращаются к привычному объему расходов.