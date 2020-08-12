РИАМО - 12 авг. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что в день, когда назначена прививка от коронавируса, нельзя употреблять алкоголь, так как из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса - ред.), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, применение вакцины на данный момент противопоказано детям и беременным женщинам.

Кроме того, отметил Брюн, ее запрещено вводить людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцины, а также тем, у кого диагностированы тяжелые аллергии или острые инфекционные заболевания.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Он также отметил, что эту прививку поставила его дочь и она чувствует себя хорошо. Отечественная вакцина получила название «Спутник V». Сначала прививать будут медработников и пожилых россиян. В гражданский оборот вакцину введут 1 января следующего года.

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12 АВГУСТА

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.