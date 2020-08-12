РИАМО - 12 авг. Зеленый театр на ВДНХ 14 августа начинает новый концертный сезон, площадка остается одной и самых популярных среди концертных в столице, в прошлый сезон ее посетили около 80 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый сезон обещает быть насыщенным, несмотря на тот факт, что из-за ограничений на проведение мероприятий старт был отложен. Зрителей ждет целый месяц выступлений любимых артистов и музыкантов, а также серия стендап-шоу с популярными комиками», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Первый концерт даст солист рок-группы «Рондо» Александр Иванов. В августе также выступят Стас Пьеха и группа «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Еще состоятся концерты певицы Наргиз, групп «Воскресение» и «Несчастный случай».

В течение четырех вечеров будут выступать популярные стендап-комики: Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Стас Старовойтов, Гурам Амарян и многие другие. Сезон завершится 13 сентября концертом пианиста и неоклассического композитора Кирилла Рихтера.

В театре предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, поэтому зал будет заполнен не более чем на 50%. Всем гостям необходимо будет соблюдать соцдистанцию и носить маски.

Зеленый театр ВДНХ — это легендарное место притяжения меломанов и театралов. На сцене под открытым небом представлен разнообразный репертуар — от симфонических концертов до выступлений рок-музыкантов.