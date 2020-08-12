РИАМО - 12 авг. В начале нового учебного года в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ будет открыт филиал детского технопарка «Москва», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Специализация нового курса — нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет», – сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В филиале детского технопарка «Москва» ученики старших классов смогут познакомиться с главными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Кроме того, они получат возможность изучить основные методы синтеза различных наноструктур. Школьникам также предстоит освоить навыки проведения научных исследований и проектной деятельности.

Занятия продолжительностью четыре часа будут бесплатными и начнутся 5 сентября. Старшеклассники смогут посещать их по субботам. Уроки будут проходить в лабораториях химического анализа и нанотехнологий. Школьников разделят на две группы по 14 человек в каждой.