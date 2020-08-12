РИАМО - 12 авг. За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии в городе скончались 4611 человек с диагностированным Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — напоминается в сообщении.

В этом случае нужно остаться дома и сразу вызвать врача.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные весной из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах, а также при поездках в транспорте нужно по-прежнему находиться в маске и перчатках.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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12 АВГУСТА

- Свыше трети российских компаний за пандемию потеряли 1,65 трлн рублей. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений.

- В день прививки от коронавируса рекомендуют отказаться от алкоголя. Из-за этого может ослабнуть иммунитет, а также действие самой вакцины.

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.