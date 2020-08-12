РИАМО - 12 авг. В среду температура воздуха в Москве днем поднимется до отметки плюс 19 градусов тепла, а в Московской области — до плюс 20 градусов, будет облачно, прогнозируются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 17 до плюс 19 градусов тепла. В Подмосковье температура составит от плюс 15 до плюс 20 градусов», — говорится в сообщении.

Небо в этот день будет затянуто облаками, местами пройдут дожди. Северо-западный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.