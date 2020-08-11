РИАМО - 11 авг. Представители Подмосковья Никита Голощапов, Анна Сафина и Галина Гагаринская стали победителями грантового конкурса, проходившего в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», говорится в сообщении пресс-службы Центра развития культурных инициатив.

Итоги грантового конкурса подвели во вторник на закрытии творческих антишкол «Индустрия моды» и «Кино и анимация». Никита Голощапов представил на конкурс цикл короткометражных документальных фильмов про поколение Z и выиграл 380 тысяч рублей на его реализацию. Анна Сафина выиграла почти 1,5 миллиона рублей на проведение арт-фестиваля «Леля-Ленд».

«К 100-летнему юбилею Леонида Шварцмана с 30 августа по 10 сентября наша команда совместно с Московским музеем анимации проведет арт-фестиваль «Леля-Ленд» на территории Измайловского кремля. Памятную дату отметят, объединив ее с праздником для молодежи. Основная цель нашего проекта – повышение интереса к отечественной анимации и ее популяризация», - сказала Сафина.

Галина Гагаринская получила грант в размере 1,3 миллиона рублей на съемки пилотной серии художественного многосерийного фильма «Мейер» по одноименному роману Сергея Кемпо.

Всего победителями грантового конкурса стали 15 человек, на их проекты выделено 12 миллионов рублей.