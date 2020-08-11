РИАМО - 11 авг. Подмосковную учительницу Александру Иванову, которая стала победительницей конкурса Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии, наградили в министерстве энергетики Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Учитель начальных классов из Одинцовского городского округа победила в номинации «Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче». Видео урока было размещено в рамках конкурса на YouTube.

«Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в первую очередь молодежный и семейный праздник, популяризирующий профессию энергетика среди населения», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В прошлом году праздник состоялся в 94 крупных городах и районных центрах. Мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче2019 объединили более 3,5 миллионов россиян. В этом году мероприятие переместилось в онлайн.