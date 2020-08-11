РИАМО - 11 авг. Вертолет Московского авиационного центра доставил подростка из Тулы с травмой позвоночника в столичную больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«По словам очевидцев, произошло падение 16-летнего подростка с высоты. С места происшествия его доставили в столичный аэропорт Остафьево, где передали авиамедицинской бригаде, и экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил пострадавшего в специализированное лечебное учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пациента на борту сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние подростка.

«Вся транспортировка из Тулы до Москвы заняла около часа, из аэропорта в больницу - около 10 минут», - заключил собеседник агентства.