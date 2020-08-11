РИАМО - 11 авг. Меры поддержки современных видов туризма прорабатывают в Подмосковье, в список таких направлений могут попасть катание на аквабайках, а также полеты на воздушных шарах и парапланах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Разработкой соответствующего законопроекта занимается комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

«Более детально прорабатывать законопроект будем в осеннюю сессию», - сказал председатель комитета Олег Рожнов.

Он добавил, что сейчас у законопроекта несколько рабочих названий - «О современных видах туризма», «О технических видах туризма» и «Об активных видах туризма».

«Также получаем предложения о видах туризма, которые необходимо учесть, например, полеты на воздушном шаре и параплане», - заключил Рожнов.

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