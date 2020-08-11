РИАМО - 11 авг. Ветераны московского «Спартака» написали открытое письмо председателю совета директоров клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову, в котором потребовали пожизненно отстранить арбитров матча против «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Матч «Спартака» и «Сочи», прошедший 9 августа, закончился с результатом 2:2. Сначала «красно-белые» вели со счетом 2:0, однако затем в ворота московской команды назначили два пенальти, которые были успешно реализованы. Судейские решения вызвали сомнения у многих экспертов.

«Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», – говорится в обращении ветеранов «Спартака».

Экс-футболисты столичного клуба призвали Дюкова пожизненно отстранить от судейства арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также главу проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонида Калошина.