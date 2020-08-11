РИАМО - 11 авг. Валовой внутренний продукт России во втором квартале текущего года снизился на 8,5% по сравнению с таким же периодом минувшего года, сообщает Газета.ru.

Результаты предварительной оценки состояния российской экономики опубликованы на сайте Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 91,5%», – отметили в Федеральной службе государственной статистики.

На второй квартал 2020 года (с апреля по июнь) пришелся пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса.