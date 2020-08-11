РИАМО - 11 авг. Коронавирус внес свои коррективы в подготовку и проведение Единого государственного экзамена в 2020 году, однако итоги основного периода сдачи ЕГЭ в Москве оказались хорошими, а в некоторых случаях они превзошли прошлогодние показатели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сто баллов по русскому языку получили 1055 человек – почти в два раза больше, чем в 2019 году; сто баллов по литературе набрали 313 человек, тоже почти в два раза больше, чем в 2019-м», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в этом году сто баллов по истории, обществознанию и географии получили 92 человека. По сравнению с прошлым годом максимальный балл на ЕГЭ по истории и обществознанию получили на пять человек больше.

В этом году ЕГЭ сдавали лишь те, кто хотел поступать в вузы. Основной период сдачи ЕГЭ проходил с 3 по 25 июля.