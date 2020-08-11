РИАМО - 11 авг. Специалисты обнаружили краснокнижных жуков во время проведения ежедневного мониторинга животного и растительного мира Кузьминского парка в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Экологам удалось сфотографировать лептуру красную, дровосека-кожевника, жука-могильщика и бронзовку мраморную.

«Все они принадлежат к отряду жуков, или жесткокрылых, мягкие перепончатые крылья служат им для полета. Когда эти насекомые ползают, крылья у них защищены кожистыми надкрыльями. Вид, образ жизни и тип питания у всех видов различен, но все они приносят определенную пользу», - говорится в сообщении.

Всего в столичную Красную книгу занесено около 30 видов жуков, а в список животных, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении, - еще более 40.