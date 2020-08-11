РИАМО - 11 авг. Суточный рацион питания человека должен быть сбалансирован по количеству разных питательных веществ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Количество белка должно быть не менее 70 граммов в сутки. Количество жиров – не менее 40-50 граммов в сутки. Если человек не худеет, то – 60-70 граммов», – сказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам эксперта, количество потребляемых углеводов не должно превышать 120-200 граммов в сутки.

«Рацион питания должен быть сбалансированным, с учетом индивидуальных особенностей организма человека, в том числе его заболеваний и тех задач, которые ставит перед собой врач-диетолог в лечении данного пациента», – добавил Ковальков.

Специалист также отметил, что не бывает особенных продуктов для определенного сезона года.