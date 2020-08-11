РИАМО - 11 авг. Остановочный пункт Печатники на МЦД-2 будет трехуровневым, его интегрируют с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Внутри разместятся кассовый зал и турникеты. Для удобства пассажиров вестибюли оснастят лифтами и эскалаторами», - говорится в сообщении.

Остановка Печатники строится между станциями Кубанская (Люблино) и Текстильщики Курского направления МЖД. Завершить строительство планируют в 2021 году.

После открытия остановочного пункта улучшится транспортная доступность столичных районов Печатники, Текстильщики и Люблино.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>