РИАМО - 11 авг. Остановочный пункт Печатники на МЦД-2 будет трехуровневым, его интегрируют с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Остановка Печатники строится между станциями Кубанская (Люблино) и Текстильщики Курского направления МЖД. Завершить строительство планируют в 2021 году.
После открытия остановочного пункта улучшится транспортная доступность столичных районов Печатники, Текстильщики и Люблино.
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