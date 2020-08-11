РИАМО - 11 авг. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в этом году в подмосковном Жуковском не будут праздновать День города, сообщил глава городского округа Юрий Прохоров.

«Дорогие жуковчане! Каждый год в августе мы отмечаем День города. Он приходится на третьи выходные августа, когда Россия также празднует День воздушного флота. В этот раз в наши планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. <…> Мы приняли решение отменить в этом году празднование Дня города», – написал Прохоров в Instagram.

Глава подчеркнул, что здоровье людей находится на первом месте, а также выразил надежду, что жители Жуковского отнесутся к принятому решению с пониманием.

При этом Прохоров пообещал провести праздник в будущем.

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