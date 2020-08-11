РИАМО - 11 авг. Власти Дмитровского округа установили бетонные блоки на въезде в памятник природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее инспекторы эконадзора обнаружили в границах особо охраняемой природной территории бытовое строение и грунтовую дорогу для проезда техники, в том числе строительной.

«Режим особой охраны запрещает капитальное строительство на территории этой особо охраняемой природной территории. И владельцы земельных участков должны соблюдать установленные требования. Мы будем отслеживать ситуацию, пока не прекратятся попытки нарушить режим», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

В дополнение к бетонным блокам экоактивисты установили на въезде в особо охраняемую природную территорию собственноручно сделанное заграждение. Куракин поблагодарил местных жителей за активную помощь в сохранении заповедной территории.