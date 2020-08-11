РИАМО - 11 авг. Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития — 2020» пройдет с 12 по 13 сентября в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

За одиннадцатилетнюю историю форума его участниками стали более 15 тысяч человек из 62 регионов России и 43 стран мира.

«Цель форума — привлечение талантливых управленцев и молодежных команд в процесс разработки и реализации стратегических направлений развития территорий», - говорится в сообщении.

В этом году форум пройдет в онлайн-формате по следующим направлениям: «АТР-социальный: Лидер — Команда — Общество», «АТР-управленческий: Наука — Бизнес — Государство» и «АТР-трудовой: Труд — Экономика — Развитие».

Программа форума включает работу 11 площадок, посвященных развитию добровольчества, студенческого самоуправления, массового спорта, молодежного предпринимательства и другим направлениям.

Традиционно в рамках форума пройдет конкурс Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить до 1,5 миллионов рублей на поддержку социально значимых проектов по направлениям: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей» и «Молодежные медиа».

Принять участие в работе форума могут лица в возрасте от 16 до 30 лет из числа предпринимателей, управленцев различного уровня, государственных и муниципальных служащих, депутатов, ученых, активистов добровольческих объединений, членов творческих объединений.

Подробнее об участии в форуме «Алтай. Территория развития — 2020» можно узнать на сайте.