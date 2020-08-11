РИАМО - 11 авг. Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего парня, его обвиняют покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следствие предполагает, что в конце июля 2020 года молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, совершил покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой девушки.

«В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

Инцидент произошел на Окружном проезде в Москве. Фигуранта проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.