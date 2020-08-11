РИАМО - 11 авг. 54 нарушения устранили на прошлой неделе на вылетных магистралях в Московской области, с начала года устранено почти 800 нарушений чистоты и порядка вдоль вылетных магистралей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Нарушения были выявлены и устранены на территории городских округов Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Щелковский, Истра, Солнечногорск, Пушкинский, Котельники.

«Приведены в порядок различные дорожные объекты на Дмитровском шоссе – 15 объектов; Волоколамском шоссе – 14 объектов; Пятницком шоссе – 11 объектов. Наибольшее количество дорожных объектов у вылетных магистралей за неделю отремонтировано в городских округах Солнечногорск – 10 объектов; Мытищи и Истра – 9 объектов в каждом; Дмитров – 7 объектов; Красногорск (5)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения хозяйствующими субъектами областных правил чистоты, порядка и благоустройства.

Всего с начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора в Подмосковье устранено 788 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства на объектах вдоль вылетных магистралей.