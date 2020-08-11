РИАМО - 11 авг. В Подмосковье устранили более 80 тысяч ям во дворах с начала 2020 года, лидерами в этом стали Ивантеевка, Серебряные Пруды и Ленинский городской округ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Он добавил, что в летний период в приоритете — наведение порядка тротуаров и устранение ям во дворах.
«Мы оцифровали ямы в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», - рассказал Хайкин.
Всего в подмосковных дворах и внутриквартальных проездах оцифровали 152 763 ямы.
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