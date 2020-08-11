РИАМО - 11 авг. В Подмосковье устранили более 80 тысяч ям во дворах с начала 2020 года, лидерами в этом стали Ивантеевка, Серебряные Пруды и Ленинский городской округ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Наша задача – не только благоустраивать дворы и территории общественного пользования, но и содержать их в чистоте и порядке», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в летний период в приоритете — наведение порядка тротуаров и устранение ям во дворах.

«Мы оцифровали ямы в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», - рассказал Хайкин.

Всего в подмосковных дворах и внутриквартальных проездах оцифровали 152 763 ямы.