РИАМО - 11 авг. Полицейские задержали мужчину 1993 года рождения, который является подозреваемым в убийстве девушки в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«Вечером 21 июля 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Колпачному переулку в городе Москве, обнаружено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть последней», – уточняется в сообщении.

Проведение расследования и розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался сожитель погибшей 1993 года рождения.

Подозреваемый доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения ряда следственных действий. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.