РИАМО - 11 авг. В подмосковном Рузском округе задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в кражах имущества из разрушенных водой домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель поселка Тучково.

«Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В июле из-за разлива реки Городянки в Рузском округе оказались подтоплены 24 дома, в которых проживают более 80 человек. От разгула стихии пострадали дома и придомовые участки. Власти оказывают жителям необходимую поддержку.