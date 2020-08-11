РИАМО - 11 авг. В рамках профилактической операции «Аттракцион - 2020» в Подмосковье выявлено 35 нарушений, сумма штрафов составила 103 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Традиционная проверка аттракционов на безопасность проводилась в регионе с 30 июля по 7 августа. Рейды в усиленном режиме проходили в городских парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей во всех городских округах Подмосковья. Осмотр прошли 623 аттракциона, в том числе вновь зарегистрированных – 245 единиц», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Операцию провели сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода региона.

Всего выявили 35 случаев нарушений при эксплуатации аттракционов. Из них - 20 аттракционов были не зарегистрированы в установленном порядке, 15 - эксплуатировались с нарушением технических требований.

По итогам проверок составлено два протокола и 33 постановления об административных правонарушениях, в том числе 26 на должностных и физических лиц и девять - на юридических. Также было выдано 79 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации аттракционов.

«Наибольшее количество нарушений выявлено в городских округах Красногорск, Серпухов и Раменском», - добавил Разин.

Министр подчеркнул, что мероприятия по контролю за безопасной эксплуатацией аттракционов в Подмосковье будут продолжены, несмотря на завершение операции.