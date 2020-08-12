РИАМО - 12 авг. В Москве ограничили движение на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с ремонтными работами, говорится в сообщении пресс-службы столичного транспортного комплекса.

Поэтапно рабочие будут занимать по одной полосе на следующих участках ТТК: в районе дома №7 по шоссе Энтузиастов; от дома №51, корпус 2 по Средней Калитниковской улице до дома №9, строение 4 по Автомобильному проезду; от дома №36А по Бережковской набережной до дома №27А по Киевской улице.

Также ограничения касаются внутренней стороны трассы в районе дома №10, строение 4 по Автомобильному проезду.

Ограничения движения действуют до 19 ноября круглосуточно.