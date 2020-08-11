РИАМО - 11 авг. Число звонков от жителей и гостей Московской области в систему-112 с момента ее запуска превысило 42 миллиона, говорится в сообщении пресс-службы системы.

Система-112 начала работу 1 июня 2015 года. Каждый день на номер «112» в регионе поступает свыше 29 тысяч обращений.

«За время работы система-112 развивается не только технически, она расширяет функционал, повышает качество взаимодействия с населением. Номер «112» стал узнаваемым как среди взрослого населения, так и у детей. На сегодняшний день на этот номер поступает более 86% всех экстренных вызовов», - говорится в сообщении.

Порядка 70% обращений связано со скорой медицинской помощью, вызовы полиции и ГИБДД составляют 22% от всех обращений. Еще 8% звонков — это обращения в службу пожарной охраны, МЧС, аварийную газовую и другие службы.