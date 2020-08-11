РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Первая смена летнего лагеря Академии регби клуба ЦСКА завершилась для юных воспитанников секции регби из микрорайона Железнодорожный Балашихи, программа состояла из 17 тренировок, шести мастер-классов, четырех тематических вечеринок и регби, говорится в сообщении пресс-службы РК ЦСКА.

Первая смена летнего кэмпа Академии РК ЦСКА стала своеобразным дебютом, участие в котором приняли почти 40 детей - воспитанников секций регби не только Балашихи, но и Москвы, Химок, Реутова, а также тех, кто впервые узнал, что такое регби.

«За 10 дней ребятам провели 17 тренировок, шесть мастер - классов, 10 командообразовательных игр и четыре тематические вечеринки, в том числе шоу талантов. Ключевой целью этого кэмпа стало развитие и популяризация детского регби. К тому же, для ребят было очень важно некоторое время побыть вместе, сплотиться, почувствовать себя командой и, конечно же, отдохнуть», - говорится в сообщении.

Основной акцент в лагере делался на общефизическую подготовку, так как во время самоизоляции у ребят не было возможности проводить полноценные тренировки, и необходимо было проверить, в какой физической форме находится каждый ребенок.

«Кэмп стал отличным поводом проработать и индивидуальные навыки – вход в контакт в схватке, различные виды захватов, а также научиться действиям в раке и на земле. На тренировках дети также отрабатывали передачу мяча и старались правильно взаимодействовать друг с другом в атаке и защите», - добавляется в материале.

По словам руководителя Академии РК ЦСКА Петра Ботнараша, их основная задача - поддерживать интерес ребят и давать возможность самим принимать решения на поле.

«Сейчас мы должны воспитать в них командный дух и помочь найти настоящих товарищей, потому что регби – это, в первую очередь, удовольствие от игры и, конечно же, дружба на всю жизнь», - подчеркнул Ботнараш.

По окончании первой смены был проведен товарищеский турнир, за участие в котором дети были награждены памятными медалями и почетными грамотами.

«Подобные сборы станут традиционными для воспитанников академии. Впереди их ждет зимний регбийный кэмп, который пройдет во время январских праздников», - заключается в материале.