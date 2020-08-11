РИАМО - 11 авг. Студенты и аспиранты из Московской области могут стать участниками Евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Huawei Honor Cup 2020, говорится в сообщении АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».

Honor Cup – образовательный проект компании Huawei, созданный для привлечения талантливых специалистов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу. Оператором соревнований Honor Cup в России является АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».

«К соревнованиям приглашаются студенты, аспиранты и выпускники учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования 2020 года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии и Азербайджана, достигшие 18 лет», - говорится в сообщении.

В этом году соревнования проводятся по 4 декабря в следующих номинациях: 5G (технологии и стандарты мобильной связи нового поколения); Cloud (технологии хранения и виртуализации); APP (разработка мобильных приложений); HCIE (высший уровень технической сертификации Huawei); IP (технологии и протоколы IP-сетей); AI (модели и методы искусственного интеллекта); Code (спортивное программирование).

В рамках специальной номинации ICT Observer (обозреватель информационно-коммуникационных технологий) участникам предлагается поделиться своим видением современного развития информационно-коммуникационных технологий в текстовом и видео-форматах.

Помимо конкурсных заданий, всем участникам Honor Cup 2020 открыт доступ к бесплатной онлайн-школе с обучающими видеолекциями по наиболее востребованным направлениям ИКТ. Финал соревнований состоится в Москве 4 декабря.

За первое место в финале в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, HCIE победители получат по 10 тысяч долларов, а занявшие вторые и третьи места - фирменные гаджеты от Huawei. Финалисты в номинации ICT Observer смогут отправиться в Китай в следующем году.

В 2019 году в отборочных этапах Honor Cup приняли участие более 15 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов из разных уголков России и стран Евразии. Более 80 участников успешно справились со всеми отборочными заданиями и встретились для решающего испытания на финале Honor Cup 2019 в Москве.

Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований и подать заявку на участие можно на сайте: honorcup.ru.