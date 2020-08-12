РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В Домодедове в среду пройдет День донора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В среду с 09:00 до 11:00 Домодедовское отделение Российского Красного Креста приглашает всех неравнодушных к чужой беде людей на общегородской День донора», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом №2 (МКЦ «Победа»). При себе желающие сдать кровь должны иметь паспорт.