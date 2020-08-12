РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В связи с проведением плановых работ на нескольких улицах городского округа Домодедово ожидается нарушение электроснабжения в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Домодедовское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии ожидается в среду с 9:00 до 16:00 в селе Красный Путь на улицах Надежды, Светлая, Майская и Березовая. С 9:00 до 13:00 в тот же день ожидается отключение света на улицах Сосновая, Кооперативная и Родниковая в микрорайоне Белые Столбы.