РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал мобильный телефон и безлимитную сим-карту 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Степану Гордееву из микрорайона Железнодорожный, всего в Балашихе мобильные средства связи получат 217 фронтовиков, сообщил сотрудник пресс-службы депутата.

Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия» совместно с активистами регионального штаба «Волонтеры Победы».

«Всего в Балашихе мы передадим мобильные телефоны и безлимитные сим-карты 217 участникам Великой Отечественной войны. И, конечно, главные помощники – «Волонтеры Победы» – продолжат шефство над ветеранами», - сказал Ефимов.

Он пожелал 90-летнему фронтовику Гордееву и его супруге здоровья и хорошего настроения. По словам ветерана, связь – это самое главное сейчас для них с супругой Тамарой.

«Сын живет в Хабаровске, дочка – в Краснодарском крае, там же внуки. И, конечно, нам хочется как можно чаще разговаривать со своими детьми и внучатами. У нас есть стационарный телефон, но если будет безлимитная связь – это настоящий подарок», - подчеркнул Гордеев.

Руководитель балашихинского штаба «Волонтеры Победы» Александра Штанько помогла фронтовику вставить сим-карту в телефон и разъяснила, как пользоваться мобильным устройством.

Гордеев родился в Новосибирской области в 1923 году. В июне 1942-го был призван в армию и направлен в пулеметное училище в Ленинск-Кузнецкий. В сентябре в составе 6-го Сибирского добровольческого корпуса отправился на Калининский фронт.

В бою за деревню Юровка в ноябре 1943 года он со своим товарищем отбил шесть контратак пехоты противника, под огнем перетаскивая пулемет с одного фланга на другой. За этот подвиг представлен к ордену Красной Звезды. А медаль «За отвагу» получил за то, что возглавил роту солдат в наступлении, в рукопашном бою с врагом.