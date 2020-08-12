РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 авг. Выставку, посвященную летчику времен Великой Отечественной войны Михаилу Девятаеву, откроют в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в среду, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

«В среду в Нахабинской городской библиотеке начнет работу выставка «Жизнь как подвиг. Летчик Михаил Девятаев» Красногорского филиала Музея Победы. Открытие временной экспозиции приурочено ко Дню Военно-воздушных сил», – говорится в сообщении.

На выставке представят 125 экспонатов – копии фотографий военных лет и уникальных документов.

«Экспозиция рассказывает о жизни и подвиге советского летчика Михаила Петровича Девятаева. В годы Великой Отечественной войны он попал в немецкий плен и совершил с группой товарищей побег на захваченном вражеском самолете с секретной испытательной базы «Пенемюнде», – поясняется в материале.

Выставку можно посетить до 24 августа. Открытие экспозиции в 14:00.