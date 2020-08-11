РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Корпус 10 второй секции в жилом комплексе «Спасский мост» в подмосковном Красногорске могут достроить в октябре этого года, сообщил начальник отдела №2 надзора за строительством ГУ Главгосстойнадзора Московской области Сергей Романенко.

Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, а также профильные заместители, представители прокуратуры, региональных министерства энергетики и Минжилполитики, Главгосстройнадзора, застройщика и теплоснабжающей организации встретились с дольщиками ЖК «Спасский мост» во вторник.

«Корпус 10, вторая секция – это третий этап строительства. На нем сейчас ведутся работы, и, по словам застройщика и генподрядчика, работы должны быть завершены в октябре. После подачи извещения об окончании строительства мы проведем итоговую проверку, на основании которой будет выдан акт, и принято решение о выдаче ЗОС и разрешения на ввод», - сообщил Романенко.

По его словам, на данный момент готовность корпуса составляет порядка 85%. Сроки будут соблюдены, если застройщик увеличит темпы строительства. Романенко также добавил, что на корпуса №№ 9 и 10.1, вошедшие в первый этап строительства, в нынешнем году были выданы заключения о соответствии и разрешения на ввод.

«По 11-му корпусу также была проведена итоговая проверка, выдано заключение о соответствии. Разрешение на ввод не выдано, потому что дом не обеспечен теплом», - отметил Романенко.

Разрешение на ввод корпуса не может быть получено, пока нет справки о соблюдении техусловий по теплоснабжению.

По словам заместителя генерального директора ООО «Тепловодоснабжение» Кирилла Тимашкова, в котельной начали производство работ для приведения фактической мощности к проектным показателям.

«Сети находятся в воде. Производятся работы по откачке воды и обустройству дренажа. В котельную закупаются экономайзеры, устанавливается электроника, плюс решается вопрос по установке дополнительного котла», - отметил Тимашков.

По его словам, работы проводятся с расчетом, чтобы до начала отопительного сезона подключить дома по постоянной схеме.

«У нас стоит простая задача. Мы должны до 1 октября подключить дома по постоянной схеме к тепло-водоснабжению. Со своей стороны мы делаем все, что от нас зависит, и коллеги должны выполнить свои обязательства, в том числе в соответствии с дорожной картой, которую мы подписали», - подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что это вопрос принципиально важный, потому что без подключения дома Минжилполитики не выдаст разрешения на ввод дома в эксплуатацию.