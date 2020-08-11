РИАМО - 11 авг. Девочки в возрасте восьми и девяти лет пострадали в результате наезда кроссовера в подмосковном Ступине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 17:25 на улице Горького в городе Ступино.

«Водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, перебегающих проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода», – уточняется в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.