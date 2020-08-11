РИАМО - 11 авг. «Автостат» подсчитал, что за первые шесть месяцев 2020 года россияне купили свыше 360 тысяч автомобилей с автоматической коробкой передач, самой популярной стала модель Kia Rio, сообщает Федеральное агентство новостей.

«За шесть месяцев было куплено более 28 тысяч авто этой модели», - говорится в сообщении.

На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta. Такие машины приобрели почти 23 тысячи человек.

Третье место в рейтинге самых популярных машин с «автоматом» заняла Toyota RAV4 - за полгода в стране продали почти 15 тысяч штук.

Четвертую позицию в рейтинге занял Hyundai Solaris — продано почти 14,5 тысяч машин. Пятым стал Volkswagen Polo с показателем 13,3 тысячи авто.