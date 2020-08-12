РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Жителям подмосковных Котельников в среду в режиме онлайн расскажут о знаменитых поэтах и писателях в рамках рубрики «На перекрестках судеб», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые читатели, библиотека Котельников представляет афишу ближайших онлайн-мероприятий, которые появятся на страницах в соцсетях: https://vk.com/library_kotel и https://instagram.com/librarykotel. Так, в среду в 13:00 стартует рубрика «На перекрестках судеб», где выходят рассказы о знаменитых писателях и поэтах, чьи судьбы пересеклись», - говорится в сообщении.

В 18:00 пройдет поэтическая рубрика «Литературные таланты нашего города».

13 августа в 12:00 состоится краткая тематическая беседа «Время читать». В 15:00 зрителей ждет

рубрика для старшего поколения «Компьютер как рабочий инструмент» в рамках проекта «Активное долголетие». В 17:00 пройдет мастер-класс по рисованию в рубрике «Волшебная акварель».