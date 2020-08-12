РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. Бесплатные занятия по дыхательной гимнастике в рамках программы «Активное долголетие» начнутся в Щелкове в среду и продлятся до 14 августа, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Щелкове возобновляются занятия по программе «Активное долголетие». На этой неделе можно посетить занятия по дыхательной гимнастике», - говорится в сообщении.

Записаться на тренировки можно на сайте https://dolgoletie.mosreg.ru или по телефону 8(496)562-96-72. Участие в занятиях могут принять мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.