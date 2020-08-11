РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Представителям общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Балашихи рассказали о порядке продления инвалидности в удаленном формате, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с городскими депутатами Ульяной Кондряковой и Андреем Коровушкиным встретился с активом Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» микрорайона Железнодорожный. Заместитель председателя общественной организации Антон Морозов сообщил, что их отделение насчитывает порядка 1,6 тысячи участников, а одним из острых вопросов, который возник у них во время пандемии, стало продление инвалидности.

«Продление инвалидности в период до 1 октября 2020 года производится автоматически на шесть месяцев. Временный порядок позволяет проводить освидетельствование граждан без их личного участия и письменного согласия», - сказал Ефимов.

По его словам, это достаточно удобный формат, когда решение принимается учреждением медико-социальной экспертизы, а справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации направляются гражданину заказным почтовым отправлением.

Он добавил, что данный порядок закреплен постановлением правительства РФ от 9 апреля 2020 года №467. В ходе встречи депутаты также ответили на вопросы о развитии городской инфраструктуры, реализации программы «Доступная среда» и льготах по оплате коммунальных услуг.

По словам Кондряковой, для инвалидов I и II группы предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных услуг, а также компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества.

«Для оформления льготы необходимо обратиться в МФЦ или балашихинское управление социальной защиты», - пояснила Кондрякова.

Подводя итоги встречи, Ефимов поблагодарил общественную организацию за приглашение и сообщил, что отработает все поступившие вопросы совместно с администрацией Балашихи и городскими депутатами.