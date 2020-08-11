РИАМО - 11 авг. В столице около станции метро «Спортивная» состоялось торжественное награждение победителей московского онлайн-веломарафона, которые проехали самый большой километраж, передает корреспондент РИАМО.

Победителями стали Екатерина Симакова, проехавшая 514 километров, и Данил Михеев с результатом в 511 километров.

В качестве призов ребята получат велосипед, бесплатный доступ к прокату «Велобайк» на весь сезон 2020 года и два билета на осенний музыкальный велофестиваль.

Из-за пандемии коронавируса обычные массовые мероприятия оказались под запретом. Однако велосипедисты нашли выход — онлайн-марафон. С 7 июля организаторы начали давать задания онлайн, выполнять их можно было до 19 июля включительно.