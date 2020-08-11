РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. Воспитанники спортшколы «ЦДЮС» по дзюдо и универсальному бою Мытищ проходят тренировочные сборы по 15 августа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 3 по 15 августа воспитанники отделения Центра детско-юношеского спорта городского округа Мытищи принимают участие в тренировочных сборах, которые проходят в округе Серпухов Подмосковья. Тренировки организованы на базе гостинично-спортивного комплекса «Княжьи Дали», - говорится в сообщении.

Сборы по дзюдо и универсальному бою проходят с целью подготовки к новому спортивному сезону 2020-2021 годов. Юные мытищинцы занимаются под руководством тренеров: Руслана Дудина и Мгера Папяна.