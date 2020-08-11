РИАМО - 11 авг. Вопрос об изменении правил парковки каршеринговых автомобилей около жилых домов в Москве требует детальной проработки с учетом интересов пользователей сервиса и остальных москвичей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании «Делимобиль».

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что часть парковок около жилых домов могут исключить из льготного абонемента для операторов каршеринга. В таком случае парковаться на арендной машине в таких местах придется по действующему тарифу.

«Мы ждем встречи с Дептрансом, где планируем обсудить все актуальные вопросы и совместно разработать наилучшее решение для наших клиентов и жителей города», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что многие москвичи отказываются от личного авто в пользу каршеринга. Для этих людей арендный автомобиль по сути заменил свой собственный - вечером горожане возвращаются на каршеринговой машине с работы и утром снова уезжают на ней прямо от дома.

«Поэтому ограничив их в такой возможности (бесплатной парковке около дома - ред.), можно создать им ряд неудобств. Поэтому этот вопрос, конечно, требует совместной проработки, чтобы избежать рисков дискриминации», - отметил собеседник агентства.

По словам Ликсутова, власти получают множество жалоб от москвичей на то, что зачастую каршеринговые авто «забивают» парковку у дома и жителям негде парковаться. При этом Ликсутов подчеркнул, что арендные автомобили ставят такие же жители дома, которые имеют на это полное право.