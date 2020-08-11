РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Управляющая организация «ПИК-Комфорт» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона восстановила штукатурно-окрасочный слой стен в местах общего пользования одного из домов на улице Зеленой в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №32, корпус 3 по улице Зеленая в Балашихе пожаловались на портале Единой диспетчерской службы Московской области на нарушение отделочного слоя в местах общего пользования на втором и восьмом этажах дома, где на стенах были видны следы протечек, и попросили устранить выявленные повреждения в досудебном порядке. Увидев, что заявка своевременно не была закрыта УК, инспекторы Госжилинспекции связались с организацией и потребовали незамедлительно провести соответствующие работы.

«Сотрудники ООО «ПИК-Комфорт» выехали по адресу и восстановили штукатурно-окрасочный слой стен. В качестве подтверждения устранения нарушения инспекторам предоставлен фотоотчет», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, если у жителей возникли схожие проблемы, необходимо незамедлительно оставить заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области (eds.mosreg.ru).

«Как видите, инспекторы тщательно отслеживают исполнение всех заявок жителей, поступающих на данный ресурс», – подчеркнула Федина.