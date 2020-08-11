РИАМО - 11 авг. В ЖК «Подлипки-Город» на улице Ленина в Коломне строят шесть домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, расселение планируется провести в декабре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Переселение 422 жителей аварийных зданий на улице Ленина, дом 46, 48, 50 и 52 проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Будет расселено 203 жилых помещения общей площадью 9,1 тысячи квадратных метров.

«Корпуса 8, 10, 11, 12, 13 и 14 находятся в разной степени готовности. Объекты 13, 14 введены в эксплуатацию, ведется постановка объектов на кадастровый учет; в 11 корпусе ведутся работы по закрытию теплового контура, внутренние отделочные и фасадные работы, а также благоустройство придомовой территории; в 8, 10 и 12 корпусах возводится монолитный каркас здания и выполняется кладка внешних стен», – уточняется в сообщении.

Расселение аварийного жилищного фонда проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».