РИАМО - 11 авг. Над выходами и входами на станцию метро «Саларьево» появились навесы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Каждый день лестничными сходами пользуются более 35 тысяч человек», – уточняется в сообщении.

Вблизи от метро располагается остановка городских автобусов, переход к которой стал более комфортным благодаря установке навесов. Они защищают от осадков и зноя.

В данном транспортно-пересадочным узле располагается станция метро, остановки городских автобусов и первый в новой Москве международный автовокзал.