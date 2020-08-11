РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. ЗАО «Балашихинская электросеть» во вторник оставила без энергоснабжения 2 тысячи жителей многоквартирного дома №32 по улице Заречная в подмосковной Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» председатель правления ТСН «Заречная, 32» Евгения Петрушина.

Ранее управляющей компанией дома являлась «Виктория-5». С 4 декабря 2019 года дом перешел в управление ТСН «Заречная 32». С этого момента «БЭЛС» отказывается присылать квитанции жильцам, намеренно делая их должниками. Между тем, другие ресурсоснабжающие организации: «Балашихинский водоканал», «Тепловые сети Балашихи», присылают квитанции, по которым люди спокойно оплачивают коммунальные услуги.

«Мособлэнерго», выполняя незаконные указания «Балашихинской горэлектросети» («БЭЛС») сегодня (во вторник - ред.) обесточило наш дом. Пока что отключено энергоснабжение мест общего пользования в нашем доме. Действия «БЭЛС» – это полный произвол и попрание не только закона, но и здравого смысла», - сказала Петрушина.

Она добавила, что отключение электрической энергии регулируется правилами функционирования розничных рынков. Они допускают ограничение электрической энергии только при наличии реального долга у абонента и при соблюдении требований жилищного законодательства. При наличии решения о прямых договорах, которое «БЭЛС» не исполняет, ТСН «Заречная 32» должником не является.

«Постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 (которое было принято во время самоизоляции для поддержки людей) запрещено осуществлять какие-либо ограничения коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Это прямой запрет, который установлен органом исполнительной власти по всей стране. «БЭЛС» демонстративно этот запрет нарушает», - подчеркнула Петрушина.

Она уточнила, что, согласно законодательству, действия по ограничению энергоснабжения не могут приводить к повреждению общего имущества, нарушению прав и интересов потребителей, добросовестно выполняющих свои обязанности по оплате ЖКУ. Важно, что своими действиями «БЭЛС» намеренно делает должниками сотни людей, которые будучи добросовестными плательщиками ЖКХ услуг, готовы оплатить квитанции от «БЭЛС», как только они будут выставлены.

Жители просят местные власти разобраться в ситуации, так как действия «БЭЛС» делают непригодными проживание в жилых помещениях. В настоящий момент получить оперативный комментарий от представителей «БЭЛС» не удалось.