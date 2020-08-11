РИАМО - 11 авг. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которым устанавливаются правила получения кешбэка за покупки туров по России, сообщает Газета.ru.

«Компенсация за покупку туров будет автоматически направлена на карты покупателей в течение пяти дней с момента оплаты поездки», - говорится в сообщении.

Ранее в России разработали программу стимулирования внутреннего туризма. В данной программе участвуют все субъекты РФ, однако поездки c кешбэком по наиболее загруженным направлениям будут доступны начиная с 1 октября и до конца 2020 года.