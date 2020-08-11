РИАМО - 11 авг. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал в соцсети Instagram, что у бывшего солиста группы Александра Прико выявили онкозаболевание, сообщает Газета.ru.
По словам Разина, Прико уже перенес Covid-19. Именно это и повлияло на состояние здоровья артиста. Продюсер подчеркнул, что на данный момент состояние экс-солиста «Ласкового мая» оценивается как тяжелое.
Он добавил, что запрещал солистам коллектива курить, однако Прико его не слушал. В итоге курение, по мнению Разина, также плохо сказалось на развитии онкологического недуга.
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